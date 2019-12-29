Смерть на дороге. Грузовик вылетел на встречку и врезался в легковушку

В субботу вечером грузовик на Надднепрянском шоссе вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым авто.

Водитель легковушки погиб на месте, сообщает "dtp.kiev.ua".

Грузовое авто повредило отбойник и перевернулось.

Автор: dtp.kiev.ua

В направлении метро Выдубичи от Почтовой площади образовался сильный затор. Разбитые автомобили заблокировали проезжую часть. Сейчас для движения автомобилей открыта только одна полоса.

Причины аварии выясняются.

В Днепропетровской обл, между с. Свободное и м. Новомосковск произошла авария. Opel выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку с людьми. Погибла водитель легковушки и его пассажирка. Травмирована девочка-подросток.