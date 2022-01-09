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понедельник, 10 января 2022 05:31

10 января вспоминают святого, который не побоялся умереть за свою веру

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10 января вспоминают святого, который не побоялся умереть за свою веру
Мученик Никанор входил в список 70 апостолов. Первые 12, которые были рядом с Иисусом Христом при его жизни, избрали Никанора диаконом в Иерусалиме. Там он и погиб за веру. ФОТО: drevo-info.ru

Сегодня вспоминают священномученика Никанора. Он жил в I ст.

Биография Никанора малоизвестна. В Книге деяния апостолов утверждается, что он был избран 12 апостолами для служения диаконом в Иерусалиме. Проповедовал слово Божие вместе со Стефаном Первомучеником и другими братьями по вере.

Святой Никон погиб от избиения камнями в тот же день, когда аналогичную смерть принял Стефан Первомученик. Люди, убившие диаконов, были возмущены их проповедями. Считали их неприемлемыми и оскорбительными.

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Стефана Первомученика христиане вспоминали вчера. Он стал первым человеком, принявшим смерть за веру в Иисуса Христа. Когда его забивали камнями, Стефан продолжал молиться Богу и просил помиловать его обидчиков, говорится в церковных книгах.

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