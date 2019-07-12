Политическая Партия "Всеукраинское объединение "Факел" знакомит избирателей со своей программой

ВО "Факел" в ближайшие дни анонсировали пресс-конференции в Каменском, Днепре и Белой Церкви

Недавно "Всеукраинское объединение "Факел" презентовали свою программу во Львове. Ее приоритетные направления - это укрепление экономики, развитие индустриальных районов, что является гарантией желания молодежи жить в своей стране, а не ехать за границу в поисках лучшей судьбы.

ВО "Факел" - это молодая политическая партия, которая уже имеет поддержку общества. Среди многих современных партий она отличается тем, что создана непосредственно обычными людьми - специалистами из разных областей, общественными активистами, бизнесменами малого и среднего звена. А это значит, что о повседневной жизни, ее общественно-экономической стороне они знают не понаслышке. Каждый день рядовые украинцы сталкиваются с множеством проблем, которые возникают благодаря несовершенству и устарелости законодательной системы страны. Основатели "Факела" и их последователи имеют не только искреннее желание это изменить, но и необходимые знания и навыки.

Уже весной было решено и объявлено принимать участие в выборах в новый парламент, чтобы защищать интересы населения Украины - как обычных граждан, так и тех, кто пытается, несмотря на достаточно сложные условия, создать свое дело. Партия намерена усовершенствовать налоговый кодекс, создать условия для преодоления коррупции на всех уровнях, принять меры по произволу и беззаконию чиновников.

ВО "Факел" в ближайшие дни анонсировали пресс-конференции в Каменском, Днепре и Белой Церкви

С целью заключения Программы политической партии "ВО "Факел" был проведен ряд обсуждений и консультаций. В них приняли участие представители различных отраслей со всех уголков страны. Результатом стало создание документа, который охватывает многие сферы жизни и в котором большое внимание уделено основным вопросам сегодняшнего дня государства: укрепление экономики, мир во всем государстве, реформирование госуправления, децентрализация, улучшение качества жизни.

Очередной съезд партии состоялся 9 июня. На нем был представлен полный список кандидатов в народные депутаты. Всего их 60. Ими стали обычные люди, которые принимали участие в проекте "Депутатом стать просто", для чего нужно было отправить анкету. Путем тщательного анализа и отбора таких анкет и был сформирован список кандидатов в парламент. Это украинцы разные по возрасту и профессии, но у которых одна цель - изменить страну по-настоящему. Среди них нет ни одного олигарха или представителя крупного бизнеса. Также в составе партии отсутствуют известные представители шоу-бизнеса, что стало модным среди политических сил. ВО "Факел" абсолютно народная партия. Это подчеркивает лидер Татьяна Однорог.

ВО "Факел" в ближайшие дни анонсировали пресс-конференции в Каменском, Днепре и Белой Церкви

Представители партии лично ездят по разным городам Украины и знакомят людей со своей Программой. В ближайшие дни анонсированы пресс-конференции в Каменском, Днепре и Белой Церкви.