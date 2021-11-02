Зять миллиардера Скичко хотел министерское кресло - СМИ

Против кандидатуры Скичка выступил Шмыгаль. Фото: Facebook.com/AleksandrSkichko

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов претендовал председатель Черкасской ОГА, бывший нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, но против его кандидатуры выступал премьер Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила "Українська правда"

"Скичка не хотел в правительстве Шмыгаль. Потому что посадить Скичка в правительство, это как взять себе Кирилла Тимошенко: Скичко Кириллу сливал бы все, что происходит в Кабмине. Хотя Скичко и очень хотел", - рассказал собеседник в "Слуге народа", причастный к поиск кандидатур в правительстве.

Также на должность руководителя Минсреды претендовал выдвиженец от "СН", депутат Андрей Жупанин, но ему на Банковой сказали, что он еще молод и не имеет опыта в экологии.

Теперь новым руководителем министерства может стать заместитель министра Романа Абрамовского по вопросам цифровых трансформаций Руслан Стрилец. Пока решили, что он сначала побудет и.о. министра.

Один из министров рассказал, что Стрилец "был на "малой фракции", произвел хорошее впечатление – парень достаточно грамотный". Также добавил, что Стрилец – единственный, кто прошел полиграф перед встречей с депутатами.

Александр Скичко - муж Елизаветы Юрушевой, владелицы гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv и дочери миллиардера Леонида Юрушева. Состояние Юрушева, владельца InterContinental Kiev оценивают в $260 млн (более 6,8 млрд грн).

19 октября стало известно, что министр Абрамовский написал заявление об отставке. Заявление поступило в Верховную Раду.