"Звонил Гройсман, просил голосовать "за": дипломат о закулисье Совбеза ООН

Экс-премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дозвонился к украинскому экс-главе правительства Владимиру Гройсману, рассказывает Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Екс-премьер Владимир Гройсман звонил украинским дипломатам и просил голосовать в ООН так, как хотел бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом интервью журналу "Країна" рассказал Владимир Ельченко, посол Украины в США (2019-2021), постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019).

"В конце 2016-го в Совете безопасности прошла резолюция, которая подтверждала, что Иерусалим не является израильской столицей. Мы с начала доложили в Киев, что будет такой результат. После этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дозвонился к украинскому главе правительства Владимиру Гройсману. Последний набрал меня: "Неужели трудно проголосовать против?" Так делать было глупо", – рассказывает Ельченко.

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Добавляет: "Объяснял израильскому послу: "У нас есть Крым. Если мы сегодня проголосуем, как вы хотите, то завтра Россия всем будет говорить, что Украина признает оккупацию палестинских территорий Израилем. А здесь – требует противного". Они поняли".

Интервью читайте в журнале "Країна".

В апреле этого года Украина обратилась в Совбез ООН по ситуации в Донбассе. Государство обеспокоено обострением конфликта на востоке страны и наращиванием Россией боевой готовности своих войск.