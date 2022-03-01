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вторник, 01 марта 2022 00:45

Звание Герой Украины получили 12 украинских воинов: шестеро посмертно

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Звание Герой Украины получили 12 украинских воинов: шестеро посмертно
Зеленский наградил 12 украинских военнослужащих. Фото: "Радіо Свобода"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении Герой Украины 12 военнослужащим, защищавшим и продолжающим защищать нашу страну от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в вечернем брифинге по итогам пятых суток войны.

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Высокое звание с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно шести защитникам:

Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.

Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

Подполковник Матуляку Геннадию Васильевичу (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.

Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" удостоены:

Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.

Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывело подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.

Полковнику Мостовому Александру Владимировичу. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Росія о 4:00 ранку 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.

Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

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