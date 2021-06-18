Журналисты заподозрили, что заместитель председателя НБУ Рожкова не имеет соответствующего образования

Рожкова работает в банковской системе более 20 лет. Фото: finclub.net

Екатерина Рожкова занимает должность замглавы НБУ, вероятно, не имея надлежащего профильного образования. Это грозит возникновением серьезных проблем, ведь все решения топ-менеджера могут обжаловать в суде.

Об этом пишет издание APnews журналиста Василия Апасова. В опубликованном расследовании он обращает внимание, что на официальном сайте НБУ указаны неоднозначные данные о высшем образовании замглавы учреждения.

Сейчас там значится, что "Рожкова окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "Финансы и кредит – банковский менеджмент" и Международный институт менеджмента по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности (МВА)".

Но когда в 2016 году ее назначали на должность и.о. главы НБУ, сведения про образование были несколько иные. Отмечалось, что Рожкова окончила КНЭУ в 1997 году и получила "квалификацию магистра делового администрирования". МИМ она окончила в 2002 году, "получив квалификацию специалиста по управлению внешнеэкономической деятельностью". Т.е. в более позднем варианте биографии Рожковой "потерялась" ее квалификация магистра по деловому администрированию.

Апасов отмечает, что в годовом отчете Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Престиж" за 2006 год Рожкова вообще указала, что в 1997 году окончила Киевский государственный педагогический институт. Уже в следующем году в графе данные об образовании Рожковой вместо педуниверситета указан КНЭУ. При этом вызвала вопросы ее настоящая специальность. Т.к. на год выпуска Рожковой специальность "Фінанси і кредит – банківський менеджмент" не входила в официальный перечень.

Кроме того, журналист обратил внимание на "квалификацию магистра делового администрирования" Рожковой, которую она якобы получила в том же КНЭУ. По его информации, ни в одном из государственных перечней специальностей нет ничего близкого к такой формулировке. Да и в истории университета не было такого направления, как "деловое администрирование".

Апасов добавил, что в профиле Рожковой на сайте "Платинум банка" указана специальность "Банковский менеджмент", которой также не существует.

"И с этого момента переходим на второе ее образование в Международном институте Менеджмента (МИМ). На этом сайте у нее степень магистра по бизнес администрированию, на других по "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" – но это все не соответствует законному перечню специальностей.

А лицензия у МИМ позволяет этой частной бизнес-школе выпускать магистров только по специальностям менеджмент", – отмечается в расследовании.

К тому же на сайте МИМ указано, что Рожкова окончила его в 1999 году (вместо указанного везде 2002).

В заключение Апасов напомнил, что согласно ст.10 закона Украины про НБУ топ-менеджеры должны иметь "…полное экономическое образование в области экономики, финансов или права или ученую степень в области экономики, финансов или права…".

При отсутствии реального высшего экономического образования у первого замглавы НБУ Рожковой она должна покинуть свой пост.