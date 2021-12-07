Журналисты выложили базу офшоров Pandora Papers в открытый доступ

Документы содержат информацию про более 15 тыс. офшорных компаний. Фото: UA.DEPOSITPHOTOS.COM

"Досье Пандоры" (Pandora Papers) содержит информацию о более чем 15 тыс. офшорных компаниях, фондах, трастах и ​​других организациях.

Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Они доступны для просмотра в базе данных ICIJ под названием Offshore Leaks, где теперь содержится важная информация о более чем 800 тыс. компаний из разных юрисдикций со статусом офшорных зон.

"ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Хотя присутствие имени человека или компании не подразумевает того, чтобы предполагать или подразумевать, что они участвовали в незаконных или ненадлежащих действиях, ICIJ считает, что предоставление этих данных всем бесплатно помогает пролить свет на ущерб, нанесенный офшорной экономикой", — пишут на сайте журналисты.

Однако новые опубликованные данные — это лишь часть журналистов. Информацию об остальных офшорных компаниях они обещают публиковать в течение 2022 года.

Как известно, 3 октября ICIJ опубликовал "досье Пандоры" (Pandora Рapers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Доклад раскрыл офшорные соглашения более чем на 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. В досье задействованы репортажи более 600 журналистов из 117 стран.

В расследовании говорится, что президент Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.