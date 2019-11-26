Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану

Филатов дружит с Корбаном.

Чиновники Днепропетровской облгосадминистрации и депутаты горсовета Днипра регулярно посещают офис бизнесмена Геннадия Корбана.

Тот официально не занимает ни одну государственную должность и является внештатным советником городского головы Бориса Филатова, сообщают журналисты "Bihus.Info"

Два месяца они наблюдали за офисом Корбана. Среди визитеров зафиксировали в частности председателя городского совета по вопросам бюджета и финансов Артема Хмельникова. Чиновник рассказал журналистам, что ездит к бизнесмену, поскольку требует согласования вопросов формирования местного бюджета.

Корбан также подтвердил, что имеет влияние на депутатов городского совета от партии "Укроп".

Вместе с Хмельниковим офис Корбана посещал и друг бизнесмена - Михаил Кошляк. Журналисты указывают, что во времена совместных бизнес дел Корбана и олигарха Игоря Коломойского Кошляк называл "главным силовиком группы компаний "Приват".

Также офис Корбана регулярно посещают экс-директор Департамента ЖКХ и строительства облгосадминистрации времена президентства Виктора Януковича, а ныне внештатный советник Филатова по вопросам капитального строительства Алексей Бурик.

Среди других визитеров - начальник управления доходов городской администрации Александр Козик, а также заместитель мэра Днипра Александр Сидоренко.

Филатов не смог объяснить журналистам, что именно его подчиненные делали в офисе Корбана.

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На сессии горсовета Днипра депутат Александр Куприенко задал вопрос, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуются на сайте горсовета. В ответ мэр города Борис Филатов выругался матом.