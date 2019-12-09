Журналисты поймали Тимошенко на лжи

Слова лидера "Батькивщины" не соответствуют действительности, говорят журналисты.

Перечень предприятий Укроборонпрома, из которых Верховная Рада и президент сняли запрет на приватизацию, содержит вдвое меньше объектов, чем заявила бывшая премьер-министр, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

Они привели заявление Тимошенко: "Снятие запрета на приватизацию стратегических объектов украинской собственности. Хочу обратить внимание, что там все, включая 124 предприятия промышленно-оборонного комплекса Украины во время войны. Что мы делаем, дорогие друзья? Вы понимаете, что нам сегодня по политическим обстоятельствам оружие никто не продает. 124 предприятия Укроборонпрома, если пойдут с молотка, кто будет защищать страну?".

Эти слова лидера Батькивщины не соответствуют действительности, пишут журналисты.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий перечень запрещенных к продаже объектов. Говоря об этом, Тимошенко фактически заявила, что список охватывал 124 предприятия в управлении концерна. Закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", который утратил силу, содержал старые названия органов управления. Однако, сравнив полный список госпредприятий закону, можно увидеть: отменили запрет на приватизацию 59 объектов Укроборонпрома.

То есть, утратил силу перечень, который охватывал вдвое меньше предприятий в управлении Укроборонпрома, чем заявила Тимошенко.

Кроме этого, Канада разрешил продажу оружия в Украине в начале июля 2019-го. А США планируют продолжать оказывать военную помощь.

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Ранее журналисты сообщали, что народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович сманипулировал, что в Украине поставили недостаточно сывороток против дифтерии.