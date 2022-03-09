Журналисты обнаружили, где пережидают войну украинские олигархи

Игорь Коломойский с начала войны находится в Украине. Большинство самолетов, которые использовали представители неформальной группы "Приват", к моменту закрытия Украиной неба остались в аэропортах Киева и Днепра. Фото: УНИАН

Самые богатые украинские бизнесмены Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Вадим Новинский имели несколько часов, чтобы выехать из Украины после встречи с президентом 23 февраля. Не все воспользовались этой возможностью. Где они находятся и чем заняты, сообщает "Украинская правда".

"23 февраля в 18:00 президент собрал олигархов у себя в Офисе. До объявления Путиным войны и начала наступления российской армии оставалось одиннадцать часов.

Для олигархов эта встреча была большой опасностью, потому что закончилась она около 20.00, а уже в два часа ночи Украина закрыла небо для гражданской авиации. То есть уехать из страны нужно было успеть. Уехали не все. Некоторые олигархи до сих пор остаются в стране. Некоторые даже в Киеве. А некоторые улетели сразу после посещения Офиса президента", - говорится в публикации.

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По информации источников издания, бизнесмен Виктор Пинчук покинул страну после встречи в Офисе президента. Журналисты обратились в его пресс-службу с вопросами: где находится олигарх, и кого эвакуировал его самолет. Но ответа не получили.

Игорь Коломойский с начала войны, как и почти все последние три года, находится в Украине. Он фигурирует в расследовании американской ФБР по поводу возможного вывода средств из Приватбанка, потому не покидает страну, чтобы не быть экстрадированным в США. Большинство самолетов, которые использовали представители неформальной группы "Приват", согласно данным публичных онлайн радаров, до момента закрытия Украиной неба остались в аэропортах Киева и Днепра. Коломойский в комментарии журналистам подтвердил, что находится в Украине.

Ринат Ахметов прилетел в Украину 23 февраля за несколько часов до встречи с президентом. В пресс-службе бизнесмена сообщили, что он в Украине. Эту информацию подтверждали и источники "УП".

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Депутат и бизнесмен Вадим Новинский вечером 21 февраля прилетел из Санкт-Петербурга в Киев. Он посетил офис президента. А в 2:15, то есть за три часа до наступления российских войск на территорию Украины, его самолет улетел в аэропорт Кошице, Словакия. Новинский в комментарии УП заявил, что находится в Киеве. Также он сообщил, что за несколько часов до начала нападения России к нему в Киев прилетела жена.

Дмитрий Фирташ с 2014 вынужденно находится в Австрии. А вот самолет, принадлежащий бизнес-структурам Фирташа, 6 марта прилетел в Венгрию. Далее улетел на Кипр. И из Кипра вернулся в Вену, где и живет олигарх.

Кабмин запустил программу эвакуации частных предприятий из зоны боевых действий в западные области. Приоритет будут предоставлять тем, кто производит товары первой необходимости. Перемещение будет происходить на средства государства. Около 56% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации сообщили, что не работают на период военных действий. Об этом говорится в результатах опроса EBA, в состав которого входят более 1000 украинских компаний и предприятий с иностранным капиталом.