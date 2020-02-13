Журналисты нашли связь нового заместителя председателя ГБР с Януковичем

Бабиков оправдывал побег Януковича. Фото: static.ukrinform.com

Александр Бабиков, которого недавно назначили заместителем директора Государственного бюро расследований, отстаивал интересы беглого президента Виктора Януковича в суде.

Журналисты обнародовали аудио и документы, подтверждающие эти факты, пишет "Слідство.інфо".

Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реванш режима Януковича: семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

Бабиков оправдывал побег Януковича. По его словам, на екс-президента вроде совершили нападение, через которое он и должен бил покинуть страну.

На аудио слышно, что адвокаты заставили начать уголовное производство против "следователей Майдана" из-за отказа определить Януковича пострадавшим. Сейчас это производство расследует ГБР, где занимает должность Бабиков.

Журналисты также нашли в реестре судебных решений подтверждения участия действующего заместителя директора ГБР в заседаниях относительно Януковича. Бабиков представлял интересы беглого президента по меньшей мере в двух делах: превышение власти во время Революции достоинства и покушение на жизнь Януковича и его охранника в начале 2014 года.

По словам бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича еще по двум делам. Речь о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.

Бывший адвокат Януковича подавал жалобы на действия следователя и прокурора по делу о якобы нападении на екс-президента.

Следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили подозрение бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.