Журналисты, актеры и безработные: кто зашел в новую Раду

Среди звезд депутатами будут лидер "Океана Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук, телеведущий Александр Скичко, художественный руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук. ФОТО: "Слуга народа"

В Верховную Раду 9-го созыва прошли журналисты, актеры, учителя и безработные граждане.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Среди звезд депутатами будут лидер "Океана Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук, телеведущий Александр Скичко, художественный руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк, ресторатор Николай Тищенко.

Среди мажоритарщиков "Слуги народа" есть учительница младших классов из Сум Татьяна Рябуха, экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман и свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. В списке партии - участник "Лиги смеха", который работал в агентстве по организации свадеб, Игорь Кривошеев.

Также депутатами станут журналисты телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, Ольга Василевская, Сергей Швец, Александр Дубинский, гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко, гендиректор информагентства УНИАН, которое входит в холдинг 1+1 media, Артем Ковалев. Проходит также журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Костюк, заместитель главного редактора региональной редакции информационного портала delo.ua. Елена Мошенец, радиоведущая Дарья Володина, руководитель пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Среди новых депутатов будут и безработные:

Абрамович Игорь - №14 списка "Оппозиционного платформы - За жизнь"

Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа"

Артем Культенко - №51 списка "Слуга народа"

Анатолий Костюх - №75 списка "Слуга народа"

Элла Репина - №80 списка "Слуга народа"

Анна Колесник - №94 списка "Слуга народа"

Елизавета Богуцкая - №95 списка "Слуга народа"

Маргарита Шол - №107 списка "Слуга народа"

Ростислав Тистык - №111 списка "Слуга народа"

Сергей Гривко - №114 списка "Слуга народа"

Олег Воронько - мажоритарщик по округу №103 от "Слуга народа"

Татьяна Грищенко - мажоритарниця по округу №66 от "Слуга народа"

Максим Ефимов - мажоритарщик по округу №48, самовыдвиженец

Николай Задорожный - мажоритарщик по округу №162 от "Слуга народа"

Юрий Здебской - мажоритарщик по округу №172 от "Слуга народа"

Игорь Кисилев - №18 "Оппозиционного платформы - За жизнь"

Алексей Кузнецов - мажоритарщик по округу №106 от "Слуга народа"

Наталья Приходько - №26 списка "Оппозиционного платформы - За жизнь"

Олег Синютка - №9 список "Европейская солидарность"

Соха Роман - мажоритарщик по округу №75 от "Слуга народа"

Ахтем Чийгоз - №8 списке "Европейская солидарность"

Евгений Шевченко - мажоритарщик по округу №76 от "Слуга народа"

Александр Юрченко - мажоритарщик по округу №211 от "Слуга народа"

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По итогам обработки 92,97% протоколов, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".