Журналистам - нельзя: новое правительство закрыло заседание

Заседания правительства не должны превращаться в шоу, говорит премьер Гончарук. Фото: tyzhden.ua

Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука провел первое заседание в новом формате - правительство будет работать не под камеры журналистов.

"Заседание правительства не должно превращаться в шоу.

После заседания мы будем выходить к прессе и бщаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы", - сказал премьер, пишет "Українська правда"

Открывая первое заседание, Гончарук добавил, что члены правительства должны выйти к журналистам за час работы.

Глава Кабмина сказал, что в понедельник будут решаться преимущественно организационные вопросы. В частности, должны быть приняты решения, чтобы "министры получили возможность работать в своих министерствах", и решение о ликвидации экономического подразделения в Национальной полиции.

После объяснений премьер попросил представителей СМИ покинуть зал и перейти в пресс-центр.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019

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Верховная Рада назначила новым главой правительства заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.