Журналистам - нельзя: новое правительство закрыло заседание

Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука провел первое заседание в новом формате - правительство будет работать не под камеры журналистов.
"Заседание правительства не должно превращаться в шоу.
После заседания мы будем выходить к прессе и бщаться с вами, сообщать вам о том, какие решения приняты и почему, отвечать на ваши вопросы", - сказал премьер, пишет "Українська правда"
Открывая первое заседание, Гончарук добавил, что члены правительства должны выйти к журналистам за час работы.
Глава Кабмина сказал, что в понедельник будут решаться преимущественно организационные вопросы. В частности, должны быть приняты решения, чтобы "министры получили возможность работать в своих министерствах", и решение о ликвидации экономического подразделения в Национальной полиции.
После объяснений премьер попросил представителей СМИ покинуть зал и перейти в пресс-центр.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019
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Верховная Рада назначила новым главой правительства заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.
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