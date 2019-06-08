Журналист пошел в партию Вакарчука

Журналист, заместитель главного редактора газеты "Дзеркало тижня" Сергей Рахманин вместе с партией "Голос" Святослава Вакарчука пойдет на выборы в парламент.

Об этом сообщили в политсиле.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - заявил Рахманин.

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Сергей Рахманин 36 лет в журналистике. Работал в журнале "Ранок", газете "Киевские ведомости". Сейчас — заместитель главного редактора издания "Зеркало недели", ведущий телепрограммы "Игра в классику" на канале "Зик".

Родом из Харькова. В июле 2012 года голодал, протестуя против закона "Кивалова-Колесниченко".