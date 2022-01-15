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суббота, 15 января 2022 15:25

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться у гібридному форматі

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Зимова сесія ПАРЄ відбудеться у гібридному форматі
Сессия ПАСЕ состоится 24-28 января. Фото: DW

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 24-28 января в гибридном формате.

Физическое присутствие делегатов будет ограничено. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сессия будет организована в Страсбурге в гибридной манере, которая позволяет всем членам ассамблеи участвовать в пленарных заседаниях и встречах комитетов физически или по видеоконференции", - говорится в сообщении.

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Офлайн на сессии будут присутствовать только президент и вице-президенты Ассамблеи, главы комитетов, главы политических групп, главы национальных делегаций, один заместитель главы национальных делегаций от оппозиции, и один член секретариата, а также докладчики, чьи доклады включены в повестку дня.

Таким образом, в Страсбург из украинской делегации на этот раз смогут поехать депутат Алексей Гончаренко, как докладчик, а также Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев, один член секретариата, а также Александр Мережко как вице-президент ПАСЕ, впрочем, неизвестно, примет ли он участие в сессии.

Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

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