Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила об отставке. Фото: zn.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила об отставке.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новым арбитражем, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала", - заявила чиновница, сообщает Апостроф.

По словам чиновницы, она не чувствует возможности полноценно противодействовать России в системе, которую проводит президент Владимир Зеленский.

"Я не могу сопротивляться, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента", - пояснила Елена Зеркаль.

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Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Лана Зеркаль хочет завершить свою работу в МИД. "Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется 5 лет, как я был назначен на эту должность на заседании Кабмина. И за эти 5 лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача определиться относительно процедурных вопросов в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше".