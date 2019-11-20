Зеркаль рассказала о роли Пристайко и Ермака во внешней политике

За официальные переговоры отвечает Пристайко, говорит Зеркаль. ФОТО: Facebook-страница Ланы Зеркаль

На внешнеполитические решения президента касательно реакций или действий на официальном уровне влияет министр иностранных дел Вадим Пристайко, на решения касательно коммуникации с Россией - его советник Андрей Ермак.

Об этом в интервью проекту Bihus.info заявила заместитель Пристайко Лана Зеркаль.

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

"Общаются между собой сейчас больше советники президентов - по России, по "нормандии"(встречи лидеров Украины, России, Германии, Франции - Gazeta.ua)", - добавила она, указывая, что с Россией коммуницирует Ермак.

На вопрос, кто является более определяющим во внешней политике - Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: "Президент".

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До 24 ноября Зеркаль выполнит свое последнее задание в МИД и уйдет в отставку.

"Я не могу сопротивляться, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".