Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина

Зеркаль высказалась о встрече в Париже. Фото: censor.net.ua

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже только доказали, что у главы Кремля есть стратегия по Украине, которой он придерживается.

Считает бывшая заместитель главы МИД Елена Зеркаль, об этом она рассказала в программе "Антиподы".

В то же время подчеркнула, что эти переговоры напоминают ей "Игру престолов".

"Это как встреча с Сауроном. Можно выйти, но у тебя все равно остается какой-то отпечаток от этого", - сказала Зеркаль.

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Кроме того, она предупредила Зеленского, что здесь не работает выражение "спасибо, что живой!"

"Это же живой сейчас, но это не значит, что жив некоторое время. Я всегда исхожу из того, что у Путина есть стратегия. Он ничего не делает просто так. И то, что он не проглотил с первого раза, это тоже тактика", - подчеркнула она.

Также самым большим позитивом "нормандского саммита" Лана Зеркаль назвала переговоры вокруг транзита российского газа через Украину "без измены".