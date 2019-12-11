Газовый вопрос без зрады - Зеркаль назвала положительное заключение "нормандского саммита"

"Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража ", - Зеркаль. ФОТО: Facebоok-страница Ланы Зеркаль

Наибольшим позитивом "нормандского саммита" стали переговоры вокруг транзита российского газа через Украину "без зрады".

Такое мнение экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль высказала в эфире телеканала "Прямой".

"Наиболее положительное - это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой "зраде". Это очень положительно. На мой взгляд, очень позитивным является то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые нанес "Газпром" в Украине", - сказала Зеркаль.

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Итоговое коммюнике выглядит лучше, чем ожидалося, указала Зеркаль. Фиксацию в нем "формулы Штайнмайера" оценивает как "немного слишком".

"Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно".

После переговоров "нормандской четверки" в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отдаст долг в $ 3 млрд газом.