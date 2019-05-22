Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1782
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5193
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1629
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1908
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3493
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6930
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67622
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1233
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2520
Фото
Все фото
5
9
14
8
4
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Зеленский занял Администрацию президента
Зеленский занял Администрацию президента
Видео
Все видео
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
Порошенко показал свой новый прозрачный офис
Порошенко показал свой новый прозрачный офис
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1782
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 540
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1089
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1890
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1197
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 05:13

Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ

  Комментировать
Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ
Зеркаль не будет работать в администрации Зеленского. Фото: УП

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Точная причина отказа не называется, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

"Зеркаль вроде соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП", - говорится в сообщении.

Также с официального сайта президента Украины убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Объяснений, информации почему убрали документ, нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто такой Руслан Хомчак: биография нового начальника Генштаба

Новым главой Администрации президента Украины стал Андрей Богдан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 121926
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 33535
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 29448
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 29061
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 20916
Политика
Нардеп-беглец намерен приехать в Украину
Нардеп-беглец намерен приехать в Украину Просмотров: 9
Климкин дал совет Зеленскому
Климкин дал совет Зеленскому Просмотров: 2574
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине Просмотров: 1683
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев Просмотров: 378
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП 3 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
16
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
6
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 784
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua