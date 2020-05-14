Зеркаль будет защищать "Нафтогаз" против "Газпрома"

Зеркаль работает в "Нафтогазе". Фото: Зеркало недели

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль будет защищать "Нафтогаз" в делах против "Газпрома" и Российской Федерации.

"Направление, за которое я отвечаю в "Нафтогазе", является крайне важным и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится", — цитирует Зеркаль пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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Напомним, Елена Зеркаль в 2014-2019 годах была заместителем министра иностранных дел Украины и занималась вопросами евроинтеграции. Она представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России.