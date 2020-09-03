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четверг, 03 сентября 2020 15:46

Жену министра Абрамовского подозревают в хищении 1,7 млн грн

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Жену министра Абрамовского подозревают в хищении 1,7 млн грн
Жена министра под подозрением за хищение госимущества. Фото: Facebook.com/abramovskyy.roman

Прокуратура обвиняет Киевгидромонтаж в неуплате аренды земли, где 79% акций компании принадлежит жене министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Об этом сообщает "Главком".

"Днепропетровская местная прокуратура № 4 обратилась в суд с иском к ПАТ" Киевгидромонтаж" о взыскании безосновательно неуплаченных средств арендной платы в размере 1,7 млн грн за использование земельного участка площадью 0,6665 га при отсутствии правоустанавливающих документов", - говорится в материалах суда.

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По данным прокуратуры, компания с 21 февраля 2005-го использует земельный участок без оформленных правоустанавливающих документов. А представители Киевгидромонтажа заявляют, что компания пользуется этим участком на основании договора аренды с 2002 года.

Судебный процесс стартовал в 2019-м, но был остановлен. 8 августа 2020 года его восстановили. И на 14 сентября назначено слушание.

Киевгыдромонтаж является одним из ключевых компаний госпредприятия водных путей Укрводшлях.
В июне 2020-го программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что компания фигурирует в расследовании НАБУ о злоупотреблении властью или служебным положением при выполнении этого контракта.

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