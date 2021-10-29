Жена Шуфрича после "Спутника V" перевакцинировалась

"Спутник V" не понравился жене Шуфрича. Фото: Reuters

Жена нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича перевакцинировалась после прививки российским препаратом "Спутник V".

"Жена вакцинировалась Johnson. Откровенно говорю - а перед тем "Спутником", - рассказал Шуфрич в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

Сам нардеп избрал вакцинацию CoronaVac.

"Буквально четыре дня назад я получил отрицательный тест. Болел я впервые за полтора года пандемии. Было подозрений больше, но болел первый раз после вакцинации CoronaVac. Я отказался от Pfizer, которым дали возможность вакцинироваться народным депутатам...", сказал Шуфрич.

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Российские оккупанты вакцинируют жителей Крыма препаратом собственного производства "Спутник V". Называют его вакциной от коронавируса. Однако ВОЗ, Евросоюз и другие международные организации не признали его таковым, потому что не прошел испытания и сертификацию.