Жена нардепа решила создать ему конкуренцию на округе

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова собралась баллотироваться в Верховную Раду по 93-му округу в Киевской области.
По этому округу также будет баллотироваться и ее муж, депутат Александр Онищенко, пишет Табло ID
Информацию подтвердили в близком окружении спортсменки.
Сама Анна пока ничего по этому поводу не говорила, но в своем Instagram написала о глобальной проблеме спорта в Украине.
Осенью 2017 года Ризатдинова родила сына Романа от Онищенко.
Но открыто об отношениях с депутатом начала говорить лишь весной 2018-го.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп-беглец собирается идти по "мажоритарке"
Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб почти 3 млрд грн. 4 июля 2017-го выехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находится то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.
Комментарии