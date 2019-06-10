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понедельник, 10 июня 2019 19:48

Жена нардепа решила создать ему конкуренцию на округе

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Жена нардепа решила создать ему конкуренцию на округе
Жена нардепа Онищенко идет с ним на одном округе.

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова собралась баллотироваться в Верховную Раду по 93-му округу в Киевской области.

По этому округу также будет баллотироваться и ее муж, депутат Александр Онищенко, пишет Табло ID

Информацию подтвердили в близком окружении спортсменки.

Сама Анна пока ничего по этому поводу не говорила, но в своем Instagram написала о глобальной проблеме спорта в Украине.

Осенью 2017 года Ризатдинова родила сына Романа от Онищенко.

Но открыто об отношениях с депутатом начала говорить лишь весной 2018-го.

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Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб почти 3 млрд грн. 4 июля 2017-го выехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находится то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.

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Дата
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