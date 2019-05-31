 
Ексклюзивы
1/5
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 180
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3376
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2601
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2178
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
4 Просмотров: 2115
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2880
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1332
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 549
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7200
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7740
Фото
Все фото
10
20
4
6
7
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 180
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 513
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2880
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29224
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2277
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
31 мая 2019
Просмотров: 36
Українці і прогрес
Новообраний президент Зеленський хоче переконати суспільство, що він уособлює сили молодості і прогресу. Що його вороги – це консерватизм, ...
пятница, 31 мая 2019 16:47

Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию

  Комментировать
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Ирина Луценко не пойдет на выборы по мажоритарке. Фото: Facebook.com/LarysaSargan

Жена генпрокурора, нардеп от БПП Ирина Луценко вступила в партию "Європейська солідарність", но не готова баллотироваться по мажоритарному округу.

Об этом она рассказала в кулуарах съезда партии, сообщает корреспондент Gazeta.ua

"Я являюсь членом команды Порошенко. До этого я не была членом партии. Вчера приехала, написала заявление. Для меня это принципиально.

Вчера первый раз в своей жизни написала заявление и получила билет. Продолжаю быть активным бойцом", - сказала она.

Луценко будет участвовать в партийных праймериз, которые будут формировать список кандидатов в Верховную Раду.

"Не готова идти на мажоритарный округ. Для того, чтобы там работать, нужно работать с людьми не 2 месяца, а год, 2-2", - заявила она.

Луценко сказала, что будет работать в интересах партии с "интернет-ресурсами, людьми, на телевидении" (даже вне парламента. - Gazeta.ua).

"Луценко является генеральным прокурором. Закон прямо запрещает ему участвовать в партийных съездах, агитировать. Потому как независимый прокурор, он не имеет права находиться на любых партийных собраниях", - также заявила жена руководителя ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд

Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Как проходила встреча короля и царя в море

День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках

Самые большие часы мира остановили

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 21843
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 11454
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10814
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10683
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
 2 Просмотров: 9396
Политика
Представителей профсоюза горняков не пустили на заседание СНБО по угольной отрасли
Представителей профсоюза горняков не пустили на заседание СНБО по угольной отрасли Просмотров: 297
США прислали в Украину нового представителя
США прислали в Украину нового представителя Просмотров: 1107
Будем снижать налоги и ликвидировать монополии - Вакарчук
Будем снижать налоги и ликвидировать монополии - Вакарчук 1 Просмотров: 180
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями 4 Просмотров: 1908
Зеленский очистил СНБО от людей Порошенко
Зеленский очистил СНБО от людей Порошенко 1 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
9
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
5
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
4
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
4
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Голосов: 5021
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua