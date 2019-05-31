Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию

Ирина Луценко не пойдет на выборы по мажоритарке. Фото: Facebook.com/LarysaSargan

Жена генпрокурора, нардеп от БПП Ирина Луценко вступила в партию "Європейська солідарність", но не готова баллотироваться по мажоритарному округу.

Об этом она рассказала в кулуарах съезда партии, сообщает корреспондент Gazeta.ua

"Я являюсь членом команды Порошенко. До этого я не была членом партии. Вчера приехала, написала заявление. Для меня это принципиально.

Вчера первый раз в своей жизни написала заявление и получила билет. Продолжаю быть активным бойцом", - сказала она.

Луценко будет участвовать в партийных праймериз, которые будут формировать список кандидатов в Верховную Раду.

"Не готова идти на мажоритарный округ. Для того, чтобы там работать, нужно работать с людьми не 2 месяца, а год, 2-2", - заявила она.

Луценко сказала, что будет работать в интересах партии с "интернет-ресурсами, людьми, на телевидении" (даже вне парламента. - Gazeta.ua).

"Луценко является генеральным прокурором. Закон прямо запрещает ему участвовать в партийных съездах, агитировать. Потому как независимый прокурор, он не имеет права находиться на любых партийных собраниях", - также заявила жена руководителя ГПУ.

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Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко. Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.