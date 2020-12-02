Землячка Зеленского пришла в Раду в часах за 756 тыс.

Автор: apostrophe.ua Нардеп Елена Криворучкина в сессионном зале ВР в дорогих часах

У народного депутата от "Слуги народа" Елены Криворучкиной в сессионном зале Верховной Рады заметили на руке драгоценный аксессуар.

Фотографию из зала парламента показал собкор "Апострофа" Александр Гончаров.

Нардеп надела на заседание элитные часы Hublot стоимостью $ 27 тыс, что по актуальному курсу равняется 765 тыс. грн. Это более 153 минимальных зарплат или 427 минимальных пенсий.

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Криворучкина является поклонницей элитных швейцарских часов. Журналисты уже замечали на ее запястье другие, не менее ценные экземпляры.

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" 48-летняя Елена Криворучкина родом из Кривого Рога. Нардеп стала звездой сети после опубликования ее интимной переписки. Ее переписку с "любимым", который называет нардепа "зеленой кнопочкой", обнародовало одно из интернет изданий. Эпизод случился 3 сентября 2019 года в парламенте после решения об отмене неприкосновенности депутатов.