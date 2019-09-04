"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина прокомментировала свою интимную смс-переписку в стенах Верховной Рады.

"Я - не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что ж, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь. Проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я во время официального перерыва, об этом почему-то забыли написать. В третьих, не завидуйте", - написала Криворучкина в Фейсбук.

Автор: Страна

Интимную переписку нардепа с "Любимым" обнародовало одно из интернет изданий. Эпизод случился 3 сентября в парламенте после решения об отмене неприкосновенности депутатов.

Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: Кнопочка любит, я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

Любимый: Лен, ты где?

Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься любовью с тобой день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

47-летняя Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании Зеленского. В прессе писали, что депутат является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик из студии "Квартал 95").