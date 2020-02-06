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четверг, 06 февраля 2020 11:37

Земельный день в Раде: Тимошенко и ОПЗЖ блокируют президиум

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Фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Автор: Укринформ
  Тимошенко перекрыла кресло спикера
Тимошенко перекрыла кресло спикера

Бывший премьер Юлия Тимошенко заблокировала кресло спикера Дмитрия Разумкова.

Между тем ее подчиненные по фракции вместе с ОПЗЖ стали на трибуне.

Перед этим депутаты брали три перерыва по пол часа. Консультации продолжались 1,5 ч.

Народный депутат Сергей Власенко не пускал Разумкова в президиум. Между ним и представителями фракции "Слуга народа" произошла схватка. В конце концов спикера пропустили.

Автор: Укринформ
  Заседание продолжил вести заместитель спикера Стефанчук
Заседание продолжил вести заместитель спикера Стефанчук

Впоследствии первый вице-спикер Руслан Стефанчук продолжил заседание и представителям фракций дали выступления за трибуной. Депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

После продолжения блокирования президиума Сетфанчук объявил перерыв до 12:30.

"Прошу лидеров фракций собраться в кабинете спикера", - сказал он.

Автор: Укринформ
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пришел на фракцию

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

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06
февраля

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