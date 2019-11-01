Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе

Люди кричали президенту "позор". Фото: "5 канал"

В Тернополе президента Украины Владимира Зеленского встретила разъяренная толпа.

Видео жесткой встречи опубликовал в Facebook Роман Пелех.

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Люди сделали "живой коридор" перед Зеленским. Кричали "позор", когда он шел мимо.

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. Это произошло на рабочем совещании по вопросам развития спиртовой отрасли в Тернополе в пятницу.