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пятница, 12 февраля 2021 07:30

Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать

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Автор: president.gov.ua
  В 2019-м Зеленский выиграл второй тур президентских выборов с поддержкой 73%
В 2019-м Зеленский выиграл второй тур президентских выборов с поддержкой 73%

Владимир Зеленский готов пройти во второй тур выборов президента не первым, если его конкурентом там будет Юрий Бойко. В Офисе президента могут тактически "убивать" конкурентов, которые способны обойти нынешнего главу государства. Политическое киллерство возможно через средства массовой информации, рассказывает Gazeta.ua политолог Виктор Бобыренко.

Как можем оценить последние результаты соцопросов о президентских симпатиях украинцев?

Социология уже стала инструментом политики. Она формирует мнение.

Большинство людей, разочаровавшись в Зеленском, оглядываются: кто дальше? Кого им предложат, того наш наивный электорат и выберет. Эти технологии основаны на том, что люди захотят выбрать нового мессию. У Зеленского не получилось, но кто-то же должен прийти и спасти страну. Полагают, что предыдущие разы не угадали, а теперь угадают.

Проукраинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Олигархи сделают все, чтобы они были рассеяны

Чтобы снова повестку дня не сформировали олигархи и не выдвинули какую-то общую кандидатуру, как было с Зеленским, проукраинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Олигархи сделают все, чтобы они были рассеяны. Чтобы кроме Порошенко и условного Притулы были еще Смешко, Гриценко, Тягнибок. И чтобы они никоим образом не объединились.

Кто может стать такой кандидатурой?

Очень трудно ею стать Порошенко. Ненависть к нему и уровень недоверия очень большой. Он может быть лидером сильной правоцентристской партии, которой и становится "Европейская солидарность".

Уже знаем, что один кандидат, будет во втором туре президентских выборов, - это Бойко. Его оппонент и станет президентом

Таким лидером может быть кто-то из политиков первого эшелона - не зашкваренный, с положительным рейтингом. Это может быть Разумков или Кличко. Или политик второго-третьего эшелона. Например, Лана Зеркаль. Также может быть кто-то неизвестный - появиться из ниоткуда, как когда-то Надя Савченко или как Зеленский. Когда-то так было с Виктором Ющенко. Провел успешную реформу гривны, был главой Нацбанка и его назвали своим. Тогда объединились перед угрозой того, что придут "донецкие" и "восторжествует русский мир". Сегодня не вижу, чтобы это объединение могло произойти.

Сейчас и Порошенко, и Зеленский будут проводить похожую стратегию. Уже знаем, что один кандидат, будет во втором туре президентских выборов, - это Бойко. Его оппонент и станет президентом. У Бойко в первом туре будет условно 23 процента. А вот сохранит ли к тому времени Зеленский свои 15? Сможет ли Порошенко набрать 16 в первом туре? Это вопрос.

Этим кандидатом может стать Разумков? Удастся ли ему нарастить рейтинг за этот период?

И он может, и Кличко тоже. Если об этом год говорить на шоу. Четырехугольник Бойко-Тимошенко-Порошенко-Зеленский всем известен. Разумков и Кличко могут сделать шестиугольник. Но есть вероятность, что будет седьмой и восьмой кандидат из второго эшелона. И эти кандидаты с седьмого-восьмого места могут мгновенно перескочить на первое.

Зеленскому тактически нужно "убивать" конкурентов. Политическое киллерство может быть только с помощью средств массовой информации

Зеленский будет как-то пробовать "устранять" конкурентов до выборов?

Стратегически будут идти на то, чтобы Зеленский попал во второй тур даже не первым. Потому что у Бойко выигрывает любой. Даже я побегу за Зеленского голосовать, лишь бы не был Бойко. В таком случае Зеленскому тактически нужно "убивать" конкурентов. Политическое киллерство может быть только с помощью средств массовой информации - насколько будут лояльными к нему телеканалы и как долго. Должен договориться с владельцами медиа. Пока они имеют чрезвычайно большую роль. Их можно переиграть только кандидатурой от объединенных проевропейских сил. Это идеальный вариант, но маловероятен.

Кто из старых политиков имеет реальный шанс побороться с новичками?

Зеленский, Порошенко, Бойко, Тимошенко. Это тузы в колоде.

У Тимошенко шансов нет. Но она из правого поля вытащит свои 12 процентов. И эти люди не проголосуют за другого. Ее электорат - просоциалистический. Это проукраинский избиратель, который верит популистам. Он не достанется Порошенко, Кличко или Разумкову. Последний будет выстраивать позицию второго Зеленского - равный ко всем, всем улыбается и поменьше говорит о вещах, которые одну часть граждан раздражают, другой - нравятся. Например, о языке.

У кого наиболее выгодная стартовая позиция?

По рейтингам, лучшая позиция в Зеленского. Говорят, что через год у него не будет никакого рейтинга. Но фан-клуб политика отличается от фан-клуба артиста, которым является Зеленский. Мы привыкли говорить, что у Ющенко исчез рейтинг и он в 2006-м в первом туре набрал менее 6 процентов - и у Зеленского будет так. Нет. Зеленский все равно будет иметь ядерный электорат на уровне около 12 процентов, что бы ни случилось. Поэтому у него пока наибольшие шансы. Списывать его слишком рано.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года. Получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%.

Зеленский говорил, что идет на один срок. За почти год в должности полностью обновил команду. Первым уволил главу ОП Андрея Богдана. Далее в отставку ушел генпрокурор Руслан Рябошапка и премьер Алексей Гончарук с почти всем Кабмином.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 23% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом. Бойко получил бы 20%, Порошенко - 18%, Тимошенко - 11%, Игорь Смешко - 5%, Анатолий Гриценко - 3%, Владимир Гройсман - 3%, Олег Ляшко - 3%, Дмитрий Разумков - 2%, Руслан Кошулинский - 2 %, Александр Вилкул - 1,5, Виталий Кличко - 1%. Такие результаты соцопроса Центра Разумкова.

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