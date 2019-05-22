Зеленскому не понравилось кресло в кабинете

Появилось видео президента Владимира Зеленского в служебном кабинете.

Президенту Владимиру Зеленскому не понравилось зеленое кожаное кресло в кабинете Администрации.

Соответствующий ролик опубликовала в Facebook группа "Команда Зеленського".

На видео Зеленский заходит в кабинет, садится в кресло и говорит: "Неудобное. Чего вы хлопаете? Я от смотрю и думаю: так когда мы переезжаем?".

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.