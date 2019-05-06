Зеленскому не нужны досрочные выборы

У Владимира Зеленского кадровый голод, говорит политолог Виктор Таран. Фото: Reuters

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому не выгоден досрочный роспуск парламента. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Парадокс в том, что, спеша публично с датой инаугурации, на самом деле Зеленский хочет максимально отсрочить ее проведение. Он не готов полноценно занять пост президента и начать быстрые и радикальные реформы.

В Зеленского нет целостной программы развития страны и единой профессиональной команды, которая могла бы заполнить более 2 тыс. вакантных мест в исполнительной власти для системной работы.

Кадровый голод - это еще одна причина, почему Зеленскому не выгоден сценарий досрочных выборов. Сегодня у него просто нет 300 людей, которые будут баллотироваться от партии "Слуга народа". Кандидаты, которые готовы заполнить эту квоту, есть у других политиков-тяжеловесов, которые тесно с ним сотрудничают. Речь идет о Коломойском, Авакове, Левочкине.

Но Зеленский четко понимает: если заполнит такими кандидатурами свою политсилу, то не сможет контролировать свою фракцию. Это поставит крест на его политической карьере.

Инаугурация может состояться 28 мая

Именно поэтому он заинтересован в максимальной отсрочке даты инаугурации. Чтобы сформировать команду, с которой будет заходить во власть в начале июня.

Заявления о проведении инаугурации 19 мая направлены исключительно на избирателей, ожидающих "решительных шагов". Через видеоролики Зеленский жалуется на плохих депутатов, которые не дают ему булаву. В такой тактике он "светлый рыцарь добра", а депутаты и представители нынешней политической элиты олицетворяют "вселенское зло".

Зеленский предлагает парламентариям торг: я не распускаю вас, а вы поддерживаете мои кадровые назначения - руководителей СБУ, Нацбанка, МИД, Генпрокуратуры и Минобороны.

Но шантажировать парламент может только сильный президент, который, кроме поддержки общества, должен опираться на силовой блок. Депутаты на прошлой неделе показали, что не боятся Зеленского и будут его демонстративно игнорировать.

На встречу к Зеленскому пришли не председатели фракций и даже не их заместители, а уполномоченные лица. Своеобразная пощечина, за которой последуют другие - законы о президенте, временных следственных комиссиях, запуск реформы парламента.

По формальной причине (День памяти жертв политических репрессий) депутаты, скорее всего, отвергнут эту дату, перенеся инаугурацию на 28 мая", - говорит Виктор Таран.

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Дата инаугурации Владимира Зеленского станет известна 14 мая во время заседания Верховной Рады. Об этом новоизбранный президент заявил журналистам после встречи с народными депутатами в парламенте.