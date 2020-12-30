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среда, 30 декабря 2020 13:22

Зеленскому не доверяют большинство украинцев

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Зеленскому не доверяют большинство украинцев
В сентябре прошлого года Зеленскому совсем не доверяли лишь 4,5% украинцев. Фото: preisident.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 56,9% украинцев, доверяют - 32,8%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 23 декабря.

Баланс доверия-недоверия к президенту - 26,8%.

Мэру Киева Виталию Кличку доверяют 31,8% граждан. Не доверяют 54,3% опрошенных. Баланс доверия-недоверия - 22,5%.

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Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 29,2%, не доверяют - 36,5%. Баланс доверия-недоверия - 7,3%.

Социологи опросили 1,2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса: 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - до 12%, 1,3% - до 5%.

По опросу КМИС в сентябре прошлого года президенту Владимиру Зеленскому полностью доверяли 42,8% респондентов, 37,6% опрошенных ответили, что скорее доверяют. Совсем не доверяли лишь 4,5%.

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Дата
30
декабря

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