Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 3168
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 828
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2340
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3357
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1629
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3015
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32085
Фото
Все фото
10
4
7
5
4
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию
Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
&quot;Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти&quot; – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Видео
Все видео
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 549
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 513
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 342
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 630
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 14:53

Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии
8

  Комментировать

2021 год стал годом экспансии команды президента Владимира Зеленского на медийный рынок, обострения российской пропаганды против Украины и антивакцинаторства.

Антипремию опубликовал "Детектор медіа".

"Победителей" определили в восьми номинациях.

Худший медиавладелец года - команда президента Зеленского

Команда Зеленского заслужила номинацию тем, что попыталась стать "медиавладельцем" и возродить практику марионеточных СМИ, подконтрольных властям.

Формально телеканалы называются "государственными", но что "Дом", что обновленная "Рада" открыто работают в интересах не государства, а именно власти. "Новые лица" возрождают советскую практику.

 

Худший журналист года - Макс Назаров

Телеведущий в стиле российской пропаганды пугал жителей оккупированных территорий "чистками", когда Украина получит контроль над собственной границей. Высмеивал и перебивал любых гостей, защищающих украинские интересы. Поддерживал белорусского диктатора Александра Лукашенко и ездил к нему в гости.

"Макс Назаров воплощает все самое худшее, что есть в украинской журналистике сегодня", - пишет "Детектор медіа".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким был 2021-й в фотожабах и мемах

Медийный антивакцинатор года - Дмитрий Гнап

В прошлом году журналист оказался противником вакцинации. В YouTube пропагандировал не прививаться. "Власть сделала нас товаром: кредит от МВФ в обмен на массовую вакцинацию", - говорил он.

 

Пиар года - "Дом"

На канале, предназначенном для оккупированных территорий, запустили шоу "Взгляд с Банковой", где тогдашняя пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорила: "Так считает президент Зеленский, так думаю я".

В новостях рассказывали о достижениях власти и чаще всего - лично главы государства. Но хуже всего, что русскоязычный канал для оккупированных территорий планируют расширить на всю страну.

 

Разжигание вражды года - Илья Кива

Нардеп от ОПЗЖ Кива заявлял: "Что вообще происходит с Западной Украиной? Сегодня что у них там взыграли их жилы, и по их венам взыграла вот эта кровь предателей? Что они сегодня вытворяют? Кто такой Шухевич? Пособник нацистов".

Пропагандисты Медведчука любят обвинять украинцев в "межнациональной вражде", "делении на сорта" и другой "русофобии". Но на самом деле именно они целенаправленно разжигают вражду и ненависть между украинцами.

 

Российская пропаганда года - Виктор Медведчук и Евгений Мураев

Медведчук приветствовал партию Путина "Единая Россия". Хвалил ее за "достойный ответ на международные вызовы", а затем похвалил и Россию за "яркую защиту национальных интересов".

Мураев оправдывал российскую агрессию против Украины: "А если вы переспали с соседской женой, сосед имеет право переспать с вашей?".

 

Самое тупое заявление года - Мураев

Мураев заявил, что НАТО создали бывшие нацисты: "Кто входит в НАТО и Европейский Союз? Я вам скажу. Большинство стран европейских, которые воевали на стороне гитлеровской коалиции и убили восемь миллионов украинцев".

 

Худшее шоу года - пресс-марафон Зеленского

На пресс-конференции в ноябре Зеленский заявил, что журналист Михаил Ткач не дает ему отдыхать, а на совести Юрия Бутусова - смерти людей.

"Это далеко не полный перечень того, что Владимир Зеленский забрасывал медийщикам. Добавьте к этому испанский стыд от поведения Натальи Мосейчук, специфическую организацию мероприятия и манеру общения лидера государства - и получите самое плохое шоу года", - пишет "Детектор медіа".

В январе блоггер Сергей Стерненко зарегистрировал петицию на сайте президента - ввести санкции в отношении телеканала "Наш" за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 1 Просмотров: 21610
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 14175
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 10593
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 7686
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами Просмотров: 6984
Политика
Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста
Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста Просмотров: 54
Дело Порошенко могут обсудить в ЕП 17 января в день его возвращения в Киев
Дело Порошенко могут обсудить в ЕП 17 января в день его возвращения в Киев 1 Просмотров: 117
Мы будем защищать местное самоуправление, будем защищать представителя нашей команды Атрошенко - для меня это дело чести, - Кличко
Мы будем защищать местное самоуправление, будем защищать представителя нашей команды Атрошенко - для меня это дело чести, - Кличко Просмотров: 117
Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента
Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента Просмотров: 153
США ввели санкции против КНДР. Под ограничения попали россияне
США ввели санкции против КНДР. Под ограничения попали россияне Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
3
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
1
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше
Голосов: 1443
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть