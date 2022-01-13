Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии

2021 год стал годом экспансии команды президента Владимира Зеленского на медийный рынок, обострения российской пропаганды против Украины и антивакцинаторства.
Антипремию опубликовал "Детектор медіа".
"Победителей" определили в восьми номинациях.
Худший медиавладелец года - команда президента Зеленского
Команда Зеленского заслужила номинацию тем, что попыталась стать "медиавладельцем" и возродить практику марионеточных СМИ, подконтрольных властям.
Формально телеканалы называются "государственными", но что "Дом", что обновленная "Рада" открыто работают в интересах не государства, а именно власти. "Новые лица" возрождают советскую практику.
Худший журналист года - Макс Назаров
Телеведущий в стиле российской пропаганды пугал жителей оккупированных территорий "чистками", когда Украина получит контроль над собственной границей. Высмеивал и перебивал любых гостей, защищающих украинские интересы. Поддерживал белорусского диктатора Александра Лукашенко и ездил к нему в гости.
"Макс Назаров воплощает все самое худшее, что есть в украинской журналистике сегодня", - пишет "Детектор медіа".
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Медийный антивакцинатор года - Дмитрий Гнап
В прошлом году журналист оказался противником вакцинации. В YouTube пропагандировал не прививаться. "Власть сделала нас товаром: кредит от МВФ в обмен на массовую вакцинацию", - говорил он.
Пиар года - "Дом"
На канале, предназначенном для оккупированных территорий, запустили шоу "Взгляд с Банковой", где тогдашняя пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорила: "Так считает президент Зеленский, так думаю я".
В новостях рассказывали о достижениях власти и чаще всего - лично главы государства. Но хуже всего, что русскоязычный канал для оккупированных территорий планируют расширить на всю страну.
Разжигание вражды года - Илья Кива
Нардеп от ОПЗЖ Кива заявлял: "Что вообще происходит с Западной Украиной? Сегодня что у них там взыграли их жилы, и по их венам взыграла вот эта кровь предателей? Что они сегодня вытворяют? Кто такой Шухевич? Пособник нацистов".
Пропагандисты Медведчука любят обвинять украинцев в "межнациональной вражде", "делении на сорта" и другой "русофобии". Но на самом деле именно они целенаправленно разжигают вражду и ненависть между украинцами.
Российская пропаганда года - Виктор Медведчук и Евгений Мураев
Медведчук приветствовал партию Путина "Единая Россия". Хвалил ее за "достойный ответ на международные вызовы", а затем похвалил и Россию за "яркую защиту национальных интересов".
Мураев оправдывал российскую агрессию против Украины: "А если вы переспали с соседской женой, сосед имеет право переспать с вашей?".
Самое тупое заявление года - Мураев
Мураев заявил, что НАТО создали бывшие нацисты: "Кто входит в НАТО и Европейский Союз? Я вам скажу. Большинство стран европейских, которые воевали на стороне гитлеровской коалиции и убили восемь миллионов украинцев".
Худшее шоу года - пресс-марафон Зеленского
На пресс-конференции в ноябре Зеленский заявил, что журналист Михаил Ткач не дает ему отдыхать, а на совести Юрия Бутусова - смерти людей.
"Это далеко не полный перечень того, что Владимир Зеленский забрасывал медийщикам. Добавьте к этому испанский стыд от поведения Натальи Мосейчук, специфическую организацию мероприятия и манеру общения лидера государства - и получите самое плохое шоу года", - пишет "Детектор медіа".
В январе блоггер Сергей Стерненко зарегистрировал петицию на сайте президента - ввести санкции в отношении телеканала "Наш" за антиукраинскую деятельность.
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