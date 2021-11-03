Зеленского завтра ждут в Раде

Сегодня президент подал в парламент кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны. Фото: Reuters

Президента Владимира Зеленского ожидают на заседании Верховной Рады, которое состоится в четверг утром.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть верховного главнокомандующего", - написал нардеп.

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В повестке дня очередного заседания парламента – назначение четырех министров:

Алексея Резникова – министром обороны;

Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Юлию Свириденко – первым вице-премьером, министром экономики;

Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также на повестке - назначение Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.

3 ноября Верховная Рада уволила пятерых министров. Это депутаты сделали за 52 мин.