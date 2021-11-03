Зеленского завтра ждут в Раде

Президента Владимира Зеленского ожидают на заседании Верховной Рады, которое состоится в четверг утром.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.
"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть верховного главнокомандующего", - написал нардеп.
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В повестке дня очередного заседания парламента – назначение четырех министров:
Алексея Резникова – министром обороны;
Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Юлию Свириденко – первым вице-премьером, министром экономики;
Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Также на повестке - назначение Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.
3 ноября Верховная Рада уволила пятерых министров. Это депутаты сделали за 52 мин.
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