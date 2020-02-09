Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен

Кто победит? Зеленский или олигархи? - спрашивает эксперт.

Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским неизбежен. Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Не думаю, что Служба безопасности Украины может проводить такие действия (обыски на телеканале "1+1". - Gazeta.ua) сама, без санкций президента.

Зеленский и Баканов - давние партнеры телеканала. Там как раз транслировались выпуски "95 квартала", где фронтменом до избрания президентом был Зеленский, а сценарий для этого "Квартала" писал Баканов. Также на телеканале транслировался сериал "Слуга народа", который и стал той политической технологией, которая позволила Зеленскому стать президентом и сформировать беспрецедентное парламентское большинство под тем же названием, как и этот сериал.

Но надо помнить, что соратники, когда приходят к власти, всегда не могут поделить властный пирог.

Коломойский может считаться отцом нынешнего режима, хотя бы потому, что именно благодаря его каналу был создан миф Зеленского. Но это не значит, что Зеленский и Баканов должны уступать всеми решениями и полномочиями, которые они получили в легальный способ.

И если с помощью телеканала "1+1" президента ставят перед фактом, что он имеет плохие отношения с премьер-министром. Во-вторых, на всю страну транслируют информацию из уст премьер-министра, что у президента "примитивные представления" об экономике. И это, конечно, унижение Зеленского. Причем, которое специально срежиссированный теми людьми, которые монтировали эти записи. То, конечно, президент может обижаться на такие действия. И, конечно, президент может действовать так, чтобы уменьшить позиции одного из самых влиятельных олигархов, которому он обязан своей властью. Потому что обязанность властью, как правило, заканчивается тогда, когда человек получает властные полномочия.

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Конфликт между Зеленским и Коломойским, олигархатом, неминуем. Как были неизбежны конфликты всех президентов с олигархатом. Конфликтовал и Ющенко. Кучма - меньше, потому что он был отцом этого олигархата. Конфликтовал Янукович, Порошенко. Последствия этих конфликтов мы знаем. Конфликты Ющенко привели к тому, что он даже не мог надеяться на переизбрание, даже не попал во второй тур. Конфликты Януковича привели к тому, что по сути олигархи не стали помогать ему, когда началось народное восстание. Они заняли или нейтральную позицию, или как Коломойский - поддержки этого восстания.

Конфлит Порошенко привел к появлению Зеленского. Порошенко удалось невероятное. Впервые в истории Украины человек, против которого объединились все олигархические кланы страны, смог войти во второй тур президентских выборов. Это невероятное политическое достижение - когда большинство украинцев являются рабами телевидения, которое контролируется Ахметовым, Пинчуком, Фирташем и Коломойским.

Но после этого начинается новый процесс. В кабинете появляется новый президент, и эти люди стараются не просто превратить его в марионетку. А сделать все возможное, чтобы он не мог выйти из их поля воздействия. Теперь вопрос - кто победит? Зеленский или олигархи? Есть ли у Зеленского способность победить? И если Зеленский проигрывает, что вполне вероятно, кого следующего предложат украинские олигархи, надеясь, что этот человек уже точно выполнит их волю. Мы это не знаем, но это фамилия будет, если Зеленский начнет проигрывать. Станет известной в ближайшие месяцы фамилия следующего президента.

Как разорвать этот круг? Деолигархизация, демонополизация экономики. Все реформы, которые наблюдаем без демонополизации - это имитация", - сказал Виталий Портников в эфире "Еспресо TV".

СБУ проводила обыски в редакции программы "Гроші" телеканала "1+1". "Идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись. Эти записи были кому-то переданы или проданы . И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", - говорил президент Владимир Зеленский.