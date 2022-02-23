Зеленского спросили, рассматривает ли Украина визовый режим с РФ

Владимир Зеленский не исключил вероятность введения визового режима с Россией. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов российской стороны.

Об этом сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы 23 февраля, передает Gazeta.ua.

"У меня есть много предложений от нашей команды по нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - заявил Зеленский.

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