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среда, 23 февраля 2022 16:34

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина визовый режим с РФ

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Зеленского спросили, рассматривает ли Украина визовый режим с РФ
Владимир Зеленский не исключил вероятность введения визового режима с Россией. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов российской стороны.

Об этом сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы 23 февраля, передает Gazeta.ua.

"У меня есть много предложений от нашей команды по нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - заявил Зеленский.

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Дата
23
февраля

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