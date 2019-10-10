Зеленского спросили о готовности ввести военное положение

Президент Владимир Зеленский не планирует вводить военное положение, чтобы не распространять панику в стране.
Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами.
Журналист Роман Скрыпин спросил, готов ли президент ввести военное положение, "войну назвать войной и всему миру сказать, что Россия напала на Украину. Тогда теряет смысл и "Минск", и "Штайнмайер".
"Я шел как президент мира. Я хочу завершить войну. Общество не голосовали за президента, который придет и скажет, что с этого дня у нас военное положение, будем воевать, армия готова, пойдем на Донбасс войной, заберем военными свои территории. Я как президент не готов терять наших людей. Поэтому выбран дипломатический путь моего предшественника", - ответил Зеленский.
Он отметил, что он предыдущей власти осталось много вопросов, "но все это не решается военным положением".
"Я хочу попробовать благодаря "Минску" и "нормандскому формату" найти шаги. Помните, как предыдущий президент пытался ввести военное положение? Что было с людьми, как они реагировали? Страх, паника," надо уезжать из страны ". Вы хотите хаоса? Я не хочу", - сказал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал условие для построения стены с оккупированными территориями
25 ноября 2018-го российские пограничники штурмом захватили украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые шли в Мариуполь через Керченский пролив. Пострадали 3 из 24 захваченных моряков.
В связи с этим 26 ноября 2018 года в 10 областях ввели военное положение на 30 суток. 26 декабря 2018-го в 14:00 президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в Украине.
Комментарии