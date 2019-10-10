Зеленского спросили о готовности ввести военное положение

Зеленский хочет найти решение через Минск и Нормандский формат. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не планирует вводить военное положение, чтобы не распространять панику в стране.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами.

Журналист Роман Скрыпин спросил, готов ли президент ввести военное положение, "войну назвать войной и всему миру сказать, что Россия напала на Украину. Тогда теряет смысл и "Минск", и "Штайнмайер".

"Я шел как президент мира. Я хочу завершить войну. Общество не голосовали за президента, который придет и скажет, что с этого дня у нас военное положение, будем воевать, армия готова, пойдем на Донбасс войной, заберем военными свои территории. Я как президент не готов терять наших людей. Поэтому выбран дипломатический путь моего предшественника", - ответил Зеленский.

Он отметил, что он предыдущей власти осталось много вопросов, "но все это не решается военным положением".

"Я хочу попробовать благодаря "Минску" и "нормандскому формату" найти шаги. Помните, как предыдущий президент пытался ввести военное положение? Что было с людьми, как они реагировали? Страх, паника," надо уезжать из страны ". Вы хотите хаоса? Я не хочу", - сказал Зеленский.

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