Зеленского просят запретить ОПЗЖ и партию Шария

К президенту обратились в четверг. Фото: president.gov.ua

Черновицкий городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Министерству юстиции и Совета национальной безопасности и обороны с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария.

Решение горсовет принял в четверг, сообщает "Укрінформ"

"Украина пережила три волны декоммунизации и дерусификации, каждая из них имела свое логическое завершение. Все предыдущие общественно-политические революции в независимой Украине приводили к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов.

Сегодня есть уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с российским влиянием. Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, защищающих интересы российского агрессора в Украине, - это "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партия Шария", - говорится в тексте.

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При обсуждении была просьба дополнить текст обращения следующим содержанием: "Черновицкий городской совет осуждает и признает позорным голосование против постановления Верховной Рады "О признании Революции достоинства ключевым моментом становления государства Украина" народным депутатом из Буковины Михаилом Папиевым и обращается к СНБО по применению к данному народному депутату соответствующих санкций".

19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ. 25 февраля СБУ объявила в розыск прокремлевского блогера Анатолия Шария.