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воскресенье, 07 июля 2019 14:27

Зеленского просят отозвать кандидата от "Слуги народа" по 107 округу

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Зеленского просят отозвать кандидата от &quot;Слуги народа&quot; по 107 округу
Зеленского просят отозвать кандидата от "Слуги народа" по 107 округу Александра Сорокина. Фото: РБК-Украина

Народный депутат Сергей Шахов призвал президента Владимира Зеленского поменять "случайных" кандидатов-мажоритарщиков на Луганщине.

Об этом он заявил в эфире канала Newsone, передают Украинские новости.

"5 округов на Луганщине проданы, обратите на это внимание. Посмотрите, кого поставили туда на округа. Оцените, есть один из Блока Петра Порошенко, которого назначали военно-гражданской администрацией на "Луганскую фармацию". Этого парня назначили сегодня в Лисичанске, я не знаю, как это произошло", - заявил Шахов.

По его словам, в 107 округе Луганской области от партии "Слуга Народа" выдвинут кандидатом бывший член Блока Петра Порошенко Александр Сорокин.

Как ранее писали журналисты, в декабре 2018 года Александр Сорокин без положенного по закону конкурса получил должность в горсовете Северодонецка, а уже через два месяца был назначен на должность коммерческого директора коммунального предприятия "Луганская областная Фармация-Север" (сеть коммунальных аптек).

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07
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