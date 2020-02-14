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пятница, 14 февраля 2020 15:38

Зеленского призывают снять розовые очки касательно Путина и России

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Президента Украины Владимира Зеленского призывают снять розовые очки касательно России. Об этом заявляют в "Движении сопротивления капитуляции".

Участники движения анонсируют акцию под стенами Офиса президента на 20 февраля, в 20:00.

Автор: @rok.org.ua
  Зеленский, опомнись! Россия - враг! - обращается к президенту общественность.
Зеленский, опомнись! Россия - враг! - обращается к президенту общественность.

"20 февраля 2014 года началась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Расстрел Небесной сотни совершили по приказу российской агентуры на Банковой и ее кремлевских кураторов.

Небесная сотня - это первые жертвы войны, длящейся уже 6 лет.

Параллельно с расстрелами на Майдане Россия начала гибридный захват территорий на юге и востоке Украины, прежде всего - в Крыму", - напоминают в гражданском движении и отмечают, что власть стала на путь капитуляции перед агрессором.

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"Кадровые назначения, заявления и действия власти недвусмысленно дают понять, что команде президента нужен "мир любой ценой":

- назначение Ермака главой Офиса президента;

- заявления о подаче воды в Крым;

- освобождение от ответственности "беркутов" (двое уже вернулись в Киев с одной целью - продолжить подрывную деятельность в угоду РФ);

- отвод ВСУ из украинских населенных пунктов на Донбассе;

- назначение Бабикова заместителем следственного органа (ГБР), который отвечает в том числе за расследование расстрелов на Майдане", - говорится в сообщении.

"Зеленский рассказывает, что лично увидел в глазах Путина желание завершить войну. Такое неадекватное восприятие реальности представляет угрозу обществу и государству.

Россия - наш исторический враг!

Пора разбить розовые очки фальшивого пацифизма, которые, очевидно, прикрывают измену и капитуляцию!" - заявляет движение.

В январе в бою с российским врагом на Донбассе погибли 11 украинских воинов. Самому младшему из погибших было 22 года, старшим - по 47.

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Дата
14
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