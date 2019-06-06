Зеленского призвали безотлагательно собрать СНБО

Зеленский предложил запретить стрелять в ответ и восстановить торговлю с ОРДЛО. Фото: tsn.ua

Фракция "Народного фронта" призвала президента Владимира Зеленского безотлагательно собрать заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором обсудить новые предложения о перемирии на Донбассе.

Об этом с трибуны парламента объявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы здесь 5 лет делали все, чтобы активно и эффективно противостоять российской агрессии. Делали все, чтобы восстановить территориальную целостность, вернуть Крым и Донбасс. Достаточно странные вчера услышали заявления на Трехсторонней группе в Минске относительно новых инициатив. Поэтому фракция "Народного фронта" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления", - сказал Бурбак.

Он отметил, что договоренности с террористами могут быть только на украинских условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети

Экс-президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложения президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.