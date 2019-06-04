Зеленского пригласили в Польшу

Зеленский посетит Польшу. Фото: Verelq

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу.

Зеленский примет участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщил польский президент Анджея Дуда после переговоров с украинским коллегой, передает Интерфакс-Украина.

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - заявил Дуда.

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В то же время Зеленский сказал, что "с удовольствием принимает приглашение" посетить Варшаву 1 сентября. Он выразил надежду, что Польша и Украина будут совместными усилиями "создавать историю успеха".

Информация о возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в конце июня оказалась ложной. Накануне вероятную дату назвал Борис Тизенгаузен, которого журналисты подписали внештатным советником гаранта.