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пятница, 20 сентября 2019 10:11

Зеленского предостерегли от договоренностей с Коломойским

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Зеленского предостерегли от договоренностей с Коломойским
Зеленскому надо быть осторожным с Коломойским. Фото: glavcom.ua

Компромиссов президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским не должно быть.

Об этом експосол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер написал в Twitter.

"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких" компромиссов "по Приватбанку), чтобы не потерять большую часть этого капитала" - заявил Пайфер.

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Международные обозреватели и эксперты ранее заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским и сообщения о якобы попытках разрешить ситуацию вокруг Приватбанка с противоречивым бизнесменом наносят вред в отношении к Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти ищут компромисс с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. МВФ предупредил Украину о том, что прекращение национализации Приватбанка поставит под угрозу программу сотрудничества.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
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