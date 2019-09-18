Заплатит за все население: какой "компромисс" власть готовит для Коломойского по ПриватБанку

Власть ищет компромисс с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка Фото: Народный корреспондент

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти ищут компромисс с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

МВФ предупредил Украину о том, что прекращение национализации Приватбанка поставит под угрозу программу сотрудничества. Западные кредиторы ожидают, что Украина будет добиваться возвращения 5,5 млрд долларов, потраченных на спасение банка.

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"Порошенко отжал у Коломойского Приватбанк, используя Гонтареву, - говорит экономист Александр Охрименко - Раньше была договоренность ухода банка в собственность государства. Но предприятия Коломойского, которые находятся в его залоге, не будут конфискованы. Они будут оставаться в залоге, а все долги Коломойскому реструктуризируют со сроком в 25 лет. Потом Порошенко все поломал. Теперь этот вопрос надо урегулировать Зеленскому. Сам Приват олигарху не нужен, потому что его начальную структуру поломали через колено. Но в банке под залогом все крупные предприятия Коломойского. Он не хочет, чтобы их конфисковали, но погасить по ним кредиты не может. Можно списать долг олигарха, но это миллиарды гривен. Из госбюджета выделить деньги, которые закрывают непогашенные кредиты Коломойского. Но заплатит за это население. Это самое несправедливое, но наиболее вероятное решение "

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка". Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации целом государство потратило более 155,3 миллиарда гривен.