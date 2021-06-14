Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп

"Боевой дух на фронте высокий независимо от приезда верховного главнокомандующего", говорит Андрей Шараськин.

Президент Владимир Зеленский ездит в зону боевых действий под влиянием зарубежных коллег и службы протокола. Главе государства указывают, что президент воюющей страны имеет бывать на передовой. Такое мнение Gazeta.ua выразил Андрей Шараськин нардеп, ветеран российско-украинской войны.

С апреля по июнь Зеленский был на передовых позициях ВСУ 4 раза – три раза в Донбассе и один раз посещал админграницу с Крымом на Херсонщине.

"Зеленского ездить на фронт подталкивают примеры зарубежных коллег – депутатов стран Балтии, Польши, представителей США, послов. Ему в службе протокола указывали, что не может президент воюющей страны не ездить хотя бы время от времени на передовую. А боевой дух на фронте высокий независимо от приезда верховного главнокомандующего ", – говорит Шараськин.

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Также добавляет: "Одна из главных проблем армии – совковость. Зеленский, который спрашивал" Почему мы не в НАТО?", должен ставить этот вопрос не Байденау. НАТО – это системное управление, благоустройство, взаимодействие. В войсках Альянса солдаты выполняют свою основную функцию – или готовятся выполнять обязанности, или непосредственно воюют. Все остальное отдано на аутсорс. Гражданские компании занимаются покраской, ремонтом, обслуживанием. У нас солдат должен быть и воином, и работать там, куда пошлют".

И каждая инициатива наказуема, добавляет Шараськин. "По каждому факту открытия огня – расследование. Такое положение вещей не способствует переходу к стандартам НАТО. В офисе Альянса в Киеве не могут понять, почему реформа Вооруженных сил не движется", – отмечает нардеп.

Почему закрыт бюджет на закупки, спрашивает Шараськин. "Ибо наиболее коррумпированную систему – государственный оборонный заказ – прикрывают грифом "секретно". Но даже его Минобороны не может разработать в срок. Это или не понимание приоритетов, несоответствие должности министра, или – саботаж. Умышленное снижение обороноспособности. В конце концов, это и первое, и второе".

Президент Владимир Зеленский 9 июня посетил украинских воинов на передовой. Вручил бойцам государственные награды и подарки, пообедал в солдатской столовой. Волонтер Роман Доник, заявил, что из-за вопросов безопасности мероприятия во время пребывания на линии фронта президента Зеленского, военные потеряли дрон. А еще за день до приезда Зеленского все блокпосты Нацгвардии покрасили. В Карловке и Селидово поставили девушек в новой форме и амуниции, пишет волонтер. А после отъезда президента – убрали.