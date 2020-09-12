Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон

Дмитрий Гордон был ярым сторонником Зеленского. Фото Гордон юа

Журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением о том, что в его окружении присутствуют российские агенты. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера.

"Владимир Олександрович, вас окружает огромное количество предателей, наемников в прямом смысле этого слова, людей завербованных Россией или являющихся агентами влияния России. Эти люди толкают вас, а с вами и всю Украину в объятия России на условиях России. Эти люди подведут вас под монастырь и вас и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь", - сказал Гордон, комментируя увольнение Василия Бурбы с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он добавил, что эти фамилии известны, но не назвал их.

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Дмитрий Гордон был первым украинским журналисом, который взял интервью в Зеленского в качестве кандидата в президенты.