Зеленского и Пристайко пригласили на саммит

Президента пригласили на саммит СНГ. Фото: ichef.bbci.co.uk

Президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит лидеров Содружества независимых государств.

Событие состоится 11 октября в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Приглашение также направили министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайку. Совет министров стран СНГ состоится 10 октября.

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К приглашениям добавили повестку дня и проекты документов, которые планируют рассмотреть на этих заседаниях.

"К настоящему времени ответ от украинской стороны в Исполнительный комитет СНГ не поступил" - сообщили в организации.

В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества независимых государств. Соответствующее решение СНБО ввел в действие тогдашний президент Петр Порошенко.