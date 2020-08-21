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пятница, 21 августа 2020 11:33

Зеленский-младший лечился от коронавируса с первой леди

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Зеленский-младший лечился от коронавируса с первой леди
Сын Зеленского лечился от коронавируса. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сын президента Владимира Зеленского 7-летний Кирилл переболел коронавирусом. Лечился с матерью Еленой Зеленской, сообщил глава страны.

"Скажу откровенно, что этот Covid-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице", - заявил президент, пишет РБК-Украина

Добавил, что дети переносят эту инфекцию легче.

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Около 2 месяцев назад жена Владимира Зеленского Елена оправилась от коронавирусной инфекции. Офис президента сообщил, что ей требуется продолжение лечения от вызванной Covid-19 двусторонней пневмонии, которое будет проходить дома.

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